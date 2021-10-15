Пес, добравшийся самостоятельно на поезде до Усинска, получил кличку Прошка-вахтовик

Проша на своём любимом лежаке. Фото: из личного архива героев публикации

Ура! Наш свободный путешественник той-терьер Проша, прославленный тем, что в Печоре САМ сел на поезд и поехал в одиночку рассекать Республику Коми аж до Усинска, вернулся к своей семье в родной город. Сейчас песель уже дома со своими хозяевами, облюблен и обласкан.

Напомним, в Коми той-терьер убежал от хозяев и уехал кататься на поезде. Это произошло 7 октября на ж/д вокзале Печоры. Маленький пес буквально бросил всех и рванул, как говорится, «пешком по шпалам на юга». На севера в нашем случае.

Александра, «мама» нашего героя-путешественника, подчеркнула, что сами они не бросали и не оставляли собаку. Пока они встречали маму с поезда, в суматохе потеряли из виду любимца.

Гулёна отдыхает. Фото: из личного архива героев публикации

– У нас были мысли, что кто-то его успел подобрать, ведь он не мог так быстро исчезнуть с поля зрения, мы даже писали заявление в полицию. Ведь он всегда осторожничал и боялся поезда. Мы уже не в первый раз приходили встречать с ним его главную хозяйку – мою маму – на перрон, и всегда Проша поджимал при виде железной махины хвостик, – рассказала Александра.

Оказалось, пока женщина встречала маму, пес сбежал, запрыгнул в поезд и уехал в Усинск. Проводники немедля выложили информацию о животном в печорских группах. На этом приключения хвостатого не закончились – когда поезд прибыл в Усинск, той-терьер убежал от проводников покорять город нефтяников.

– Благо в Усинске нашего свободолюбивого Прошу быстро нашли. Как раз в это время в городе находился наш друг семьи, который должен был в ближайшее время завершить вахту и поехать в Печору, – вспоминает Александра.

По словам собеседницы, Проша прожил в общежитие с вахтовиками около трёх дней, обтесался, заматерел.

– Он в общежитие всеобщим любимцем и даже получил прозвище Прошка-вахтовик. Там он кушал разные супчики, ему покупали вкусняшки для собак, а, главное, был под пристальным наблюдением. Пока ему ещё не вздумалось куда-то рвануть, – смеётся хозяйка пса.

Вчера, 14 октября, знакомый семьи благополучно доставил той-терьера домой в Печору. Там путешественника встретила его большая семья – Александра и её родители, две собаки и кошка с котом.

– Он уже успел поспать в своём любимом лежаке, вкусно покушать и, конечно, от него не отходят все домашние. Особенно пушистики, они безумно рады возвращению гулёны! – подытожила Саша.

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