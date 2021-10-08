В Коми собака бросила хозяев и уехала на поезде

Фото: служба по отлову и защите животных «Белый свет»

В четверг, 7 октября, в Печоре той-терьер бросил хозяев и уехал на поезде. Об этом сообщается в группе службы по отлову и защите животных «Белый свет».

Этот случай произошел на железнодорожном вокзале. Маленький пес породы той-терьер бросил хозяев и уехал на поезде. Хозяева подчеркнули, что не бросали собаку.

Встречали маму с поезда и в суматохе потеряли, говорится в сообщении.

В это время пес запрыгнул в поезд и уехал в Усинск. Проводники выложили информацию о животном в печорских группах, но той-терьер убежал от них в Усинске. Печорцы просят неравнодушных жителей помочь найти собаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пес, которому отстрелили полморды, научился лаять в новой семье

Тузик подружился с остальными питомцами