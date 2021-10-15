Поломавшему крыло в Коми сычу волонтеры из Кирова ищут дом

Фото: Галина Напалкова

В кировском центре реабилитации животных «Большое гнездо» рассказали о самочувствии совёнка из Коми, которого нашли в черте города Сыктывкара со сломанным крылом.

Напомним, совёнка обнаружила в самом центре столицы Коми сыктывкарка Галина Напалкова. Бедолажка сломал крыло и не мог лететь, ему потребовалась срочная реабилитация и наблюдение специалистов-орнитологов. Всем Сыктывкаром велись поиски такси для птицы.

Галина Напалка сообщала, что совёнка, который оказался сычом мохноногим, приняли в Кирове, в Центре реабилитации животных «Большое гнездо».

– В целом сыч чувствует себя хорошо. Правда крыло уже никогда не восстановится – нормально летать птица не сможет, – не обнадёжили волонтёры Центра. Также они отметили, что состояние сыча стало намного лучше: у птицы уменьшилась одышка, улучшился аппетит.

– На следующей неделе планируем сделать повторный рентген и собрать анализы на исследование. Если все будет хорошо, птица будет искать дом, – заключили специалисты Центра.

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