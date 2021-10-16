В Коми ожидается пасмурная погода и осадки

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В Коми в ближайшие два дня - 17 и 18 октября - ожидается пасмурная погода. Об этом сообщают региональные метеорологи.

По их прогнозам, в воскресенье жителям республики стоит ждать снега с дождем. Температура воздуха же за окном будет +3...+8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 0...+5.

Ветер в этот день будет дуть с юга, юго-запада. Скорость воздушного потока будет достигать 7-12 м/с.

Существенно погода в понедельник, 18 октября, не поменяется, обещают синоптики.

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