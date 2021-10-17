Сыктывкарцам заплатили за год ожидания квартиры в Санкт-Петербурге

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Сыктывкарский суд взыскал неустойку за год ожидания дольщиками квартиры в Санкт-Петербурге.

В январе 2019 года супруги Макаровы заключили с ООО «ПАТРИОТ Северо-Запада» договор участия в долевом строительстве многоэтажки в Санкт-Петербурге. Застройщик должен был построить дом и передать не позднее 31 мая 2020 года дольщикам трехкомнатную квартиру на 12-м этаже, а дольщики – заплатить 4,8 миллиона рублей. Семья выплатила деньги, но квартиру получила лишь в конце апреля 2021 года.

Дольщики обратились в Сыктывкарский городской суд. Они потребовали от застройщика заплатить неустойку за задержку сдачи дома, компенсацию морального вреда, а также возместить затраты на аренду жилья 180 тысяч рублей.

В решении суд указал, что в период начисления неустойки не включается период до 1 января 2021 года, поэтому ее рассчитали на 117 дней. Эта сумма составила 190 тысяч рублей. В суде выяснилось, что по договору квартира передается дольщику без чистовой отделки, сантехнического и другого оборудования. Истцы пояснили, что до сих пор отделка квартиры не завершена и они по-прежнему в ней жить не могут. Суд посчитал, что затраты на аренду другого жилья Макаровых не связаны с действиями застройщика. В возмещении затрат на аренду другого жилья суд отказал. Как передает БНК, компенсация морального вреда составила 20 тысяч рублей.

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