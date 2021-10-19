В Коми введены новые ограничения из-за коронавируса

В Коми изменен указ о повышенной готовности Фото: Архив "КП"

В Коми вводятся новые ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указ о повышенной готовности.

Так, граждане 65 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать самоизоляцию. Ограничения начнут действовать через 10 дней со дня подписания указа.

В документе также говорится, что меры коснутся и жителей республики, не имеющих сертификата о вакцинации. Исключениями являются лишь следующие ситуации:

- следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в отпуске или в отношении них не оформлен листок нетрудоспособности;

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных земельных участков с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования или такси;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Указанные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

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