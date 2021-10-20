В Коми установлен месячный рекорд по заболеваемости COVID-19

В Коми увеличилось число зараженных ковидом Фото: архив "КП"

В Коми за сутки от коронавируса скончался один пациент, говорится на сайте оперштаба России. Общее же количество погибших достигло 1 892 человека.

Уточняется, что в республике подтвердили 75 432 случая ковида. Суточный прирост заболевших составил 287 пациентов. За все время пандемии выздоровели 67 626 человек, 175 – за последние сутки.

Также говорится, что в Коми первый компонент вакцины получили 274 822 жителя региона. Полностью привились 259 413 человек.

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