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Здоровье20 октября 2021 15:15

В Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочими днями

Об этом заявил Владимир Путин
Источник:kp.ru
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Введение нерабочих дней обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом

Введение нерабочих дней обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания. Отмечается, что эти дни должны быть оплачены.

Также глава государства отметил, что руководители регионов могут установить дополнительные нерабочие дни, если того требует эпидситуация в субъекте. Так, главы могут объявить об этом уже с 23 октября.

Ранее говорилось о том, что самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Тюменской, Ивановской областях.

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