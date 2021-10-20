В Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочими днями

Введение нерабочих дней обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом
Фото: Архив "КП"
Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания. Отмечается, что эти дни должны быть оплачены.
Также глава государства отметил, что руководители регионов могут установить дополнительные нерабочие дни, если того требует эпидситуация в субъекте. Так, главы могут объявить об этом уже с 23 октября.
Ранее говорилось о том, что самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Тюменской, Ивановской областях.
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