«Проклятый ковид»: в Сыктывкаре умерла 12-летняя девочка с симптомами коронавируса

Скорая смерть девочки стала для всех шоком

В Сыктывкаре оборвалась жизнь юной Валерии Д. Девочка заразилась коронавирусом и тяжело переносила болезнь. Врачи приняли решение госпитализировать ребёнка, однако спасти Леру уже не смогли. По словам близких, подросток умерла из-за оторвавшегося тромба — частого явления при заражении ковидом.

Смерть Леры стала для ее семьи и друзей настоящим шоком, ведь они надеялись, что девочка проживёт долгую и яркую жизнь. Валерия была на хорошем счету у учителей, была активисткой и хорошо училась. Это и неудивительно, ведь ее мама Тамара сама является учителем в столичной школе.

Родители девочки находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. Мама Валерии лишь смогла сказать, что со смертью дочери смысл жизни для нее потерян. Ее и супруга пытаются подбодрить сотни людей, которые выражают слова соболезнования и скорби на страничке Леры.

— Оборвалась жизнь замечательной девочки, которую любили все, кто её знал. Не ученицы нашей школы, доброй, весёлой, красивой, отзывчивой, скромной девочки. От всего сердца соболезнуем близким и родным Валерии. Любим, скорбим, никогда не забудем тебя, Валерия, — написало руководство школы, в которой училась подросток.

По словам горожан, к сожалению, коронавирус добрался и до детей, когда год назад эта возрастная категория была вне опасности. Сейчас в больницах республики все чаще можно заметить детей с симптомами ковида.

— Нет слов, у меня внучка лежит точно с такими симптомами, и мы молимся. Ей 14. Проклятый ковид и до детей добрался. Сил вам и терпения, родители, крепитесь, пожалуйста. Очень тяжело терять детей. Очень жалко, такая красавица, спи спокойно, ангелочек, — написала Светлана.

На момент смерти Лере было всего 12. Ее похоронят в родном городе.

Добавим, что ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашкой заявил, что заболеваемость ковидом среди несовершеннолетних в стране кратно возросла, у половины есть клинические проявления.

— Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины [случаев] протекает с клиническими проявлениями, выраженными. Поэтому также нагрузка на педиатрическую службу сегодня возросла, — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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