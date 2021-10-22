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Здоровье22 октября 2021 11:32

В Коми более 76 тысяч человек заразились COVID-19

Республика вновь перешагнула за новый числовой рубеж
Источник:kp.ru
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Озвучены свежие данные по коронавирусу

Озвучены свежие данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

В Коми коронавирусом заразились 293 новых пациентов. Такие данные озвучили в российском оперштабе. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 76 020 фактов заболевания.

Согласно данным, большинство заразившихся жителей Коми выздоравливают. Так, за сутки из стационаров Коми выписали 152 пациента. Всего в период пандемии успешно побороли болезнь 68 092 человека.

Умерло 1 910 пациентов. За минувшие сутки скончались 13 человек.

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