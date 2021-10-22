«Говорила о смерти за месяц»: в Коми 10-летняя девочка покончила с собой

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В Коми произошла страшная трагедия, унесшая жизнь 10-летней школьницы: девочка наложила на себя руки. По данным СМИ, смерть ребенка произошла 20 октября.

Известно, что погибшая училась в пятом классе. У нее никогда не было проблем с оценками или со сверстниками, однако в последнее время девочка часто жаловалась на частые ссоры с мамой своим друзьям. По ее словам, родительница хотела от нее больших успехов в учебе.

По данным издания LIFE, пятиклассница делилась своими мыслями о суициде еще за месяц до трагедии, но подружки не восприняли всерьез эти разговоры. Да она шутит, подумали они. Отец ребенка также утверждает, что странного поведения или мрачных мыслей за дочерью не замечал.

Следователи проверили телефон девочки, чтобы исключить версию о том, что школьница могла быть участницей смертельных игр. Никаких доказательств того, что ребенка курировали со стороны, они не нашли.

Сейчас родители девочки находятся в шоковом состоянии и гадают, что толкнуло их дочь на такой страшный поступок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.