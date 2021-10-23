Нерабочие дни в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Владимир Уйба рассказал, что закроется в Коми в нерабочие дни Фото: Архив "КП"

В Коми с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими днями. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. Руководитель региона подробно рассказал, как будут функционировать учреждения республики в длинные выходные.

Так, службы быта, салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы не будут доступны для жителей Коми в этот период: они будут закрыты.

Также государственные стоматологии будут закрыты для пациентов, но дежурный врач будет на месте на случай экстренных ситуаций и острой боли, требующей немедленного вмешательства.

Повеселиться в клубах, сходить на выставку, поиграть в боулинг, посетить просветительские мероприятия, библиотеки, лекции, тренинги, а также сходить в цирк, отвести детей в игровую комнату или развлекательный центр, лагерь дневного пребывания не получится. По словам Уйбы, они не будут работать. Также учреждения частных и государственных форм образования будут закрыты в нерабочие дни.

Получить госуслуги также не получится в очном режиме, но в МФЦ будет дежурить специалист. Также жители республики смогут обратиться в отделения ЗАГСа за получением свидетельства брака, смерти или рождения.

При этом Дома культуры, кинотеатры, театры, концертные залы, организации, проводящие спортивные мероприятия, могут работать при условии 50-процентного заполнения зала и обязательного QR-кода или справки о перенесенном не менее 6 месяцев назад коронавирусе.

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