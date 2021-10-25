Экс-руководитель администрации главы Коми обвиняется в мошенничестве на 85 млн рублей

Фото: old.rkomi.ru

Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован на два месяца. Мужчину обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Речь идёт об украденных 85 млн рублей, утончили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Следствие считает, что в течение трёх лет — с 2018 по 2020 — Порядин вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот». Сумма ущерба, по оценке экспертов, составляет не менее 85 млн рублей.

Ранее Порядин был задержан в Москве. В минувшее воскресенье он был возвращён в Сыктывкар, где городской суд принял решение о его аресте.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Михаил Порядин был руководителем администрации главы Коми с октября 2016 года. Свой пост он покинул весной 2020 года после снятия с должности главы республики Сергея Гапликова.

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