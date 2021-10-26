Как будут работать медучреждения в нерабочие дни в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Как будут работать в антиковидные каникулы медицинские учреждения Коми Фото: Архив "КП"

В Коми в период с 30 по 7 ноября приостанавливается диспансеризация населения, а также плановые медосмотры. Такое решение было принято властями республики после предложения и.о. главы Минздрава Игоря Дягилева. По его словам, такой режим работы позволит снизить огромную нагрузку на амбулаторное звено.

- Сегодня медики выезжают от 80 до 100 вызовов в день при рекомендованном максимуме 25-30. Такая же нагрузка на бригады скорой медицинской помощи, - привел цифры министр.

Однако отмена диспансеризации не коснется пациентов, недавно перенесших COVID-19 и работников, кому необходим медосмотр по службе, например, водителей рейсовых автобусов.

Глава ведомства также рассказал, как будут работать больницы и поликлиники с 30 октября по 7 ноября. Так, период нерабочих дней никак не повлияет на работу скорой - она будет функционировать круглосуточно. Отделения неотложной медицинской помощи при поликлиниках будут работать по прежнему графику, за исключением 7 ноября - в этот день выходной.

Сокращенные часы работы будут в стоматологических, патологоанатомических, судебно-медицинских бюро. Их двери будут открыты ежедневно.

По словам Дягилева, подразделения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с ковидом, включая колл-центры и центры компьютерной томографии также работают по обычному графику, в том числе в праздничные дни.

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