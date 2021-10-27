Власти Коми рассказали, как получить и использовать QR-код в общественных местах

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Власти Коми рассказали, как получить и использовать QR-код сертификата вакцинированного в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

С 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки в Коми доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения, на территории, в которых ведется торговля товарами, выполняются работы, оказываются услуги, будет возможен при условии наличия у всех посетителей QR-кода. Альтернативой может стать справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест.

Для того, чтобы проверять действительность QR-кода, рекомендуется использовать мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». За использование чужого QR-кода грозит административная ответственность.

QR-код можно получить через портал Госуслуги, через приложение «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также обратившись в МФЦ или в больницу, где была сделана прививка. Для того, чтобы QR-код сертификата появился в личном кабинете портала Госуслуги, у пользователя должна быть подтвержденная учетная запись. Пользователю нужно проверить актуальность паспортных данных и СНИЛС, обратиться в медицинское учреждение, где была сделана прививка, для уточнения данных, внесенных в Федеральный регистр вакцинированных, написать обращения по проблеме вакцинации на сайте Госуслуг, заполнить форму, выбрав тематику сообщения «QR-код и сертификат вакцинированного».

QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 действует в течении года после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной («Спутник Лайт»). QR-код сертификата перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 действует в течении 180 дней с момента получения медицинского заключения о факте выздоровления после заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Прививка, сделанная препаратом иностранного производства, не является основанием для получения QR-кода.

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