Санкт-Петербургский театр музкомедии открыл гастроли в Сыктывкаре «Фраскитой»

Фраскита покорила сыктывкарского зрителя. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Вчера в Театре оперы и балета республики Коми опереттой Франца Легара «Фраскита» открылись гастроли Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

«КП-Коми» представляет яркий фоторепортаж с премьеры спектакля на республиканской сцене.

Фраскита - Наталья Савченко, артисты балета. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Напомним, в Сыктывкаре Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии приезжает с гастролями впервые.

Артисты балета. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Пять вечеров подряд, с 27 по 31 октября, жителей Сыктывкара будут радовать яркими постановками в жанре классической оперетты, а также эффектными концертными программами.

Фраскита- Наталья Савченко. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Оперетта в трёх актах австро-венгерского композитора Франца Легара «Фраскита» несомненно впечатлила сыктывкарского зрителя.

Жиро - Александр Круковский. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Это произведение входит в серию творений Легара, которые он назвал «романтическими опереттами».

Долли - Елизавета Белоусова, Ипполит - Роман Вокуев. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Отметим, что жителям и гостям столицы Коми очень повезло. В настоящее время оперетта «Фраскита» – незаслуженно редкий гость на сценах музыкальных театров России. В первую очередь, из-за трудности вокальных партий и постановочных эффектов.

Сцена из спектакля. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

– Сегодня в Театре оперы и балета Республики Коми праздник оперетты! Обменные гастроли Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии! Впервые услышала оперетту Франца Легара «Фраскита», сюжет которой разворачивается на границе Франции и Испании, а главной героиней является цыганка. Очень искрометно, весело, танцевально и музыкально! – делится эмоциями сыктывкарская театралка Татьяна Огнева.

Арман - Олег Корж, Фраскита - Наталья Савченко. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Роль Фраскиты исполнила Наталья Савченко, Армана — Олег Корж, Жиро — Александр Круковский, Долли — Елизавета Белоусова.

Сцена из спектакля. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Покорили зрителя и блистательные хор, и балет театра в сопровождении оркестра под управлением маэстро Андрея Алексеева.

Фраскита - Наталья Савченко. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Кстати, в гастрольной группе театра музыкальной комедии – 183 человека: солисты, артисты оркестра, хора и балета, специалисты постановочной части.

Уже сегодня в 18:30 на сцене Театра оперы и балета Коми будет показан спектакль «Граф Люксембург».

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