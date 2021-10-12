В Сыктывкаре впервые выступит Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

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Благодаря поддержке федерального проекта «Большие гастроли» жители Коми смогут познакомиться сразу с пятью постановками одного из ведущих музыкальных театров России. С 27 по 31 октября Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представит на сцене Театра оперы и балета яркие постановки в жанре классической оперетты, а также эффектные концертные программы.

Один из старейших профессиональных театров оперетты, недавно отметивший 90-летие, впервые привезет в республику классическую оперетту и концертный дайджест мюзикла – калейдоскоп двух жанров, соседствующих сегодня в репертуарной афише театра. В гастрольной группе – 183 человека – солисты, артисты оркестра, хора и балета, специалисты постановочной части.

27 октября страстная и яркая «Фраскита» на музыку Франца Легара – премьера минувшего сезона. 28 октября гастроли продолжит «Граф Люксембург» Франца Легара – оперетта, действие которой разворачивается в богемном районе Парижа – на Монмартре. 29 октября очаровательная лирическая комедия «Лето любви» венгерского композитора Лайоша Лайтаи напомнит о том, что в каждой семейной истории было свое лето, полное любви.

Искрометный Гала-концерт звезд оперетты 30 октября продемонстрирует лучшие силы труппы – лирические арии, каскадные дуэты и балетные миниатюры исполнят ведущие солисты театра: известные шлягеры от «Мистера Икс» до «Веселой вдовы» соседствуют в ней с неизвестными образцами жанра, неизменно пробуждая любопытство знатоков и любителей классики.

Завершит гастроли 31 октября концерт «Хиты Бродвея и не только», в котором театр представит самые яркие номера из всемирно известных мюзиклов мира. Стремительные преображения солистов, виртуозные танцевальные номера и неповторимая атмосфера Бродвея – то, что делает этот концерт незабываемым.

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