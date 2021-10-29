В Коми установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

В Коми выросло число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом превысило 78 тысяч человек. Об этом говорится на сайте федерального штаба России по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что суточный прирост составил 347 человек, что является абсолютным рекордом в 2021 году. За весь период пандемии в республике было диагностировано 78 241 случаев заболевания. Отмечается, что 1 948 закончились смертью. Данный показатель вырос за минувшие сутки на один летальный исход.

Выздоровлением завершились 69 095 фактов инфицирования, 201 из них произошел за последние 24 часа.

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