«Снег и морозы»: какая погода ждет жителей Коми в последние дни октября

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Погода в Коми в последние дни октября выдастся неоднородной, а температура воздуха будет сильно разниться в зависимости от районов. Согласно прогнозам метеорологов ЦГМС Коми, в субботу, 30 октября, ночью пройдет сильный снегопад, который утихнет к утру.

- В первый день нерабочей недели будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть с запада, его порывы будут достигать 7-12 м/с. Температура воздуха поднимется до 0...+2°С, - рассказали синоптики.

В воскресенье, 31 октября, значительно погода не поменяется. По данным метеорологов, в этот день жителей республики ожидает снег и сильный ветер.

- Температура ночью в северных и центральных районах опустится до -5...-10, при прояснении -15...-20, на юге и в Удорском районе +1...-4, днем в северных районах -2...-7, на северо-востоке -10...-15, в южных районах 0...+5°С, - заключили в пресс-службе ЦГМС Коми.

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