Какие изменения вступают в силу с 1 ноября 2021 года

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В России с 1 ноября 2021 года вступают в силу ряд законов: многие из них коснутся денежной сферы жителей Коми. Так, россиян ожидают доплаты к пенсиям и открытие границ.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Российские предприниматели, пострадавшие из-за пандемии, смогут рассчитывать на финансовую поддержку в связи с введением нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября. Так, власти намерены выплачивать компенсацию по одному МРОТ на каждого сотрудника. Подать заявление на грант можно с 1 ноября по 15 декабря.

Оплата за перевод денежных средств

С начала ноября обновляется максимальное значение размера оплаты за перевод денег между физическими лицами. Так, перевод средств суммой менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным, а вот уже за перевод свыше 100 тысяч рублей в месяц придется заплатить 0,5% от суммы перевода. Отмечается, что оплата за транзакцию не составит более 1,5 тысячи рублей.

Открытие границ

Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами. Границы для российских туристов откроются с 9 ноября. Для россиян теперь станут доступны Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.

Пенсионерам начнут доплачивать

С 1 ноября некоторым пенсионерам начнут перечислять доплаты. Это касается бывших членов летных экипажей гражданской авиации, а также отдельных категорий сотрудников сферы угольной промышленности. Сумма выплат зависит от среднемесячной зарплаты и стажа.

Двойной размер страховой выплаты по старости (более 12 тысяч рублей в месяц) будут получать граждане 80 лет и старше. Также защитникам блокадного Ленинграда начислят единовременно по 50 тысяч рублей.

Поддержка детей с детьми от 3 до 7 лет

Правительство выделило в общей сложности 28,3 млрд рублей для поддержки малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. Размер ежемесячной выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи. Оформить заявление родители могут через портал Госуслуг.

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