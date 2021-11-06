Будут ли вводить локдаун в Коми после 7 ноября 2021 года, рассказал Владимир Уйба

Глава Коми прокомментировал возможность продления локдауна в регионе Фото: Архив "КП"

В Коми сегодня, 6 ноября, станет известно, будут ли продлевать режим нерабочих дней. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. По его словам, решение будет принято на заседании оперативного штаба, где его члены рассмотрят и оценят текущую эпидобстановку, а также результаты предыдущей недели выходных.

- Мне поступают вопросы о продлении каникул. Решение будет принято 6 ноября, я сразу же его сообщу жителям республики, - сказал руководитель региона.

Он также привел печальную статистику, согласно которой Коми накануне установила рекорд за весь период пандемии по количеству новых случаев инфицирования - 401 человек заразился ковидом за сутки. По словам Уйбы, лишь четверо из этого числа были вакцинированы, а среди 14 умерших и вовсе не было привитых граждан.

Глава Коми с сожалением отметил, что при ухудшении ситуации властям вновь и вновь придется разворачивать дополнительный коечный фонд.

- К сожалению, при таком росте заболеваемости нам в очень скором времени придется открывать дополнительные койки, - заключил он.

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