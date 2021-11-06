В Коми число зараженных коронавирусом выросло на рекордные 405 случаев

В Коми озвучили новые данные по коронавирусу на 6 ноября 2021 года Фото: Архив "КП"

В Коми выросло число инфицированных ковидом. Согласно данным оперштаба, в республике зарегистрировано 81 317 случаев заражения коронавирусом, 405 из которых произошли за минувшие сутки.

Жертвами вируса стали 2 035 человек. Данный показатель вырос за прошедшие 24 часа на девять летальных исходов.

Выздоровели за все время пандемии 70 007 пациентов, за сутки из больниц был отпущен 61 человек.

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