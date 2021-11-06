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Общество6 ноября 2021 16:48

Продлят ли нерабочие дни после 7 ноября 2021 года в Коми: решение оперативного штаба

В Коми отказались продлевать нерабочую неделю, введенную из-за коронавируса
Источник:kp.ru
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Оперативный штаб Коми провел заседание

Оперативный штаб Коми провел заседание

Фото: Архив "КП"

В Коми отказались продлевать локдаун. Такое решение было принято в ходе совещания оперативного штаба республики. Согласно внесенным изменениям в указ о повышенной готовности, регион выходит из режима нерабочих дней.

- Большинство членов оперативного штаба проголосовало за то, что с 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме, - сказал глава республики Владимир Уйба.

К слову, в Коми на протяжении нескольких дней обновлялся рекорд по суточному заражению коронавирусом и сегодня, 6 ноября, он достиг нового абсолютного значения - 405 инфицированных за минувшие 24 часа.

Также сообщается, что детские сады и школы возвращаются к обычному режиму работы с понедельника, 8 ноября.

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