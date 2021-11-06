Где в Коми потребуют предъявить QR-код с 8 ноября 2021 года: список мест

В Коми утверждён перечень организаций, в которых с 8 ноября 2021 года вводится система QR-кодов Фото: Архив "КП"

В Коми расширен список общественных мест, в которых потребуют предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно после заседания оперативного штаба республики.

В указе о повышенной готовности говорится, что в Коми с 8 ноября 2021 года попасть в кафе, рестораны и фуд-корты без предъявления кода не получится. Исключение составляют еда «на вынос» и доставка.

Не впустят без доказательства о вакцинации и на дискотеки, в клубы, караоке и боулинг. Также в список вошли физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны и иные объекты, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, за исключением спортобъектов для проведения тренировочных и спортивных мероприятий.

С полным списком мест, а также текстом указа можно ознакомиться здесь.

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