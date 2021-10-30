В Сыктывкаре артисты Санкт-Петербургского театра музкомедии заговорили со сцены на коми

Лето любви было у каждого их нас... Барон Янош - Александр Байрон, Мария - Светлана Лугова. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

В Театре оперы и балета Республики Коми продолжаются гастроли Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Вчера, 29 октября, приезжие артисты представили сыктывкарскому зрителю очаровательную лирическую комедию-оперетту венгерского композитора Лайоша Лайтаи «Лето любви». Со сцены звучала даже коми речь. Подробнее расскажет «Комсомолка».

Джазовый восторг

Оперетта напоминает о том, что в каждой семейной истории было свое лето, полное любви. О чём же эта история? Итак, крупный театр в европейской столице, в зале – аншлаг, на сцене – неподражаемая прима Мария, которая в кульминационный момент спектакля неожиданно падает в обморок. В чём причина? Конечно, в мужчине. Заметив среди зрителей бывшего возлюбленного Яноша, который 18 лет назад оставил её, женившись на представительнице высшего общества, актриса решает отомстить обидчику.

Барон Янош - Александр Байрон, Мария - Светлана Лугова. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

Артисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии полностью погрузили зрителей в атмосферу XX века, в яркую жизнь звезды столичного театра оперетты и в интриги, которые эта экстравагантная дама сама и создаёт. В роли главной героини Марии выступила Светлана Лугова. Приятно, что роль Яноша великолепно сыграл хорошо знакомый сыктыкарцам, служивший в нашем театре артист Александр Байрон. В спектакле блистал ещё один уроженец республики, исполнивший партию Миклоша, — Роман Вокуев. Жужу представила Елизавета Олисова, Трафина — Владимир Яковлев, Мимозу — Валентина Кособуцкая.

Трафина - Владимир Яковлев, Мимоза - Валентина Кособуцкая. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

Джазовые энергичные мелодии приводили сыктывкарскую публику в восторг. Зрители щедро аплодировали под заводную танцевальную музыку. Чёткие ритмы заполняли собой зал, при этом музыкально спектакль был украшен только виртуозной игрой квартета: фортепиано, скрипка, контрабас и ударные.

Мария - Светлана Лугова, Жужи - Анна Булгак. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

Современный классицизм

Оба действия оперетты происходили в одном месте — особняке актрисы Марии, а сама история показала всего два дня жизни мадам, обитателей её дома и гостей. Но события кипели и были очень насыщенными. В каждой последующей сцене Мария и другие герои представали перед зрителями в новых ярких великолепных нарядах: вот дива в золотом блестящем наряде играет очередную роль в театре, вот в лёгком летнем сарафане показывается перед давней любовью, вот приживала Марии Трафина в смешных подтяжках ухаживает за хихихающими дамами, а в следующую секунду уже отгоняет непрошеных гостей в костюме испанского мачо.

Мимоза - Валентина Кособуцкая, Трафина - Владимир Яковлев. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

Персонажи оперетты никак не идеализированы, наоборот, автор, в некоторых моментах даже переходя с комедии на сатиру, по-доброму высмеивает их недостатки. Сначала тихо, но с каждой шуткой все громче смеялись зрители над героями. К концу оперетты никто уже не мог сдержать хохота и зрительный зал наполнялся либо бурными овациями, либо громким смехом.

При этом, несмотря на жанр комедии, в оперетте поднимаются довольно важные проблемы, одна из них — проблема отцов и детей, разных поколений, разных взглядов на жизнь, вещи, принципы, идеалы.

Мария - Светлана Лугова. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

Оперетта в оперетте

С самого начала спектакль удивил оригинальными постановочными решениями. В прологе спектакля во время выступления Марии на сцене в зал к зрителям посадили артистов, которые при случившемся по сюжету конфузе неожиданно повскакивали со своих мест, начали ругаться и паниковать, в итоге скрылись за дверью запасного выхода.

Мимоза - Валентина Кособуцкая, Мария - Светлана Лугова. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

Это был не единственный сюрприз. Во втором действии публику обрадовал родственник Марии — Трафина. В полной тишине он взял трубку старинного телефона, и по залу раскатилось звонкое «Видза оланныд» (Здравствуйте по-коми. — Прим. ред.)! Сыктывкарским зрителям было приятно услышать в венгерской оперетте родной язык. Многие заулыбались и зааплодировали.

Сцена из спектакля. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

На этом сюрпризы, которые преподнесли не только артисты, но еще и зрители из зала, не закончились. Между сценами у кого-то на телефонном звонке заиграл гимн России, оставив неоднозначные чувства: задобренная положительными эмоциями комедии публика не то шипела на нарушителя, не то больше смеялась с такого незадачливого «патриота».

Лето любви было у каждого из нас. Фото Санкт-Петербургского театра музкомедии.

КСТАТИ

Уже сегодня, 30 октября, на сцене Театра оперы и балета Коми пройдёт Гала-концерт звёзд оперетты, который продемонстрирует лучшие силы труппы – лирические арии, каскадные дуэты и балетные миниатюры исполнят ведущие солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

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