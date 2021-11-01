Участковый из Сыктывкара ждет поддержки земляков, чтобы победить во Всероссийском конкурсе

Фото: из личного архива Егора Нечаева

Сегодня, 1 ноября, стартовал третий, финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Он ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Издательским домом «Комсомольская правда». За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны во время заключительного тура поборются 84 полицейских – по одному представителю от каждого регионального подразделения МВД России.

Республику Коми на федеральном уровне представляет участковый уполномоченный полиции УМВД России по Сыктывкару Егор Нечаев. Он одержал победу в республиканском этапе федерального конкурса «Народный участковый 2021».

26-летний лейтенант полиции Егор Олегович Нечаев поступил на службу в органы внутренних дел в 2018 году, в должности - с января 2021 года, обслуживает сыктывкарский участок № 3 Димитровской административной зоны. В беседе с «Комсомольской правдой» Егор рассказывал о своей непростой работе и хобби - волонтёрстве в приюте для бездомных собак «Друг».

Отдать свой голос за претендента можно на специальной странице сайта газеты «Комсомольская правда», где размещена информация о кандидатах на звание «Народного участкового». Чтобы проголосовать за участника из нашего региона необходимо пройти по ссылке www.kp.ru/media/856330/. Народное голосование продлится до 10 ноября 2021 года. Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы.

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