«Всё повторяется вновь и вновь»: победитель конкурса «Народный участковый» из Сыктывкара назвал топ-5 дел участкового

Фото: из личного архива Егора Нечаева

В республиканском этапе федерального конкурса «Народный участковый 2021» одержал победу молодой сотрудник полиции из Сыктывкара Егор Нечаев. Победителя выбирали с помощью Интернет-голосования на сайте МВД по Коми. Свой голос за Егора отдали около 2,5 тысяч человек. Сейчас молодому человеку предстоит участие в федеральном этапе конкурса, организованного МВД России. Голосование стартует 1 ноября.

Фото: из личного архива Егора Нечаева

Четыре года службы

Егор Нечаев работает участковым полицейским уже четыре года, хотя после окончания школы он вовсе не планировал работать в органах.

– Я окончил Лесной институт в Сыктывкаре, далее устроился по профессии работать системным администратором. К сожалению, я быстро разочаровался в своей работе и поэтому решил пойти работать в правоохранительную систему. На должность следователя или дознавателя не хватало образования и опыта, поэтому и начал свою карьеру с участкового, – рассказал Егор Нечаев «Комсомолке».

Фото: из личного архива Егора Нечаева

Четыре года службы полностью изменили представление Егора не только о работе, но и в Сыктывкаре в целом. Важная часть работы, по мнению полицейского, знакомство с людьми своего участка, это как своего рода профилактика преступлений.

Фото: из личного архива Егора Нечаева

– Когда я начал работу на участке, я увидел реалии жизни. Каждый день – не побои, так драки или воровство. Огромную часть рабочего времени занимает составление протоколов и прочая бумажная волокита, но, конечно, первостепенно – помощь людям, – поясняет участковый.

Самое страшное, что было за годы работы в органах – потеря коллеги. Егор вспомнил трагический день 2 октября прошлого года, когда хозяин квартиры, куда его сотрудники МВД приехали на вызов, напал на них с ножом.

– Нам сообщили, что нужно подкрепление, мы немедля прибыли на место, но было уже поздно – сослуживец Александр Пальшин был убит, Олег Высочанский получил тяжёлые ранения, – с горечью вспоминает Егор.

Почти каждую смену смотрители городского порядка сталкиваются с дебоширами, причиной их плохого поведения является, естественно, алкоголь. Уникальных вызовов не бывает, всё повторяется вновь и вновь, поэтому Егор Нечаев обозначил ТОП-5 дел участкового.

Фото: из личного архива Егора Нечаева

1. Чтобы жизнь мёдом не казалась

– Бывает такое, что соседи что-то не поделили между собой, приятели поссорились. Чтобы насолить друг другу, они пишут заявление участковому. Вот недавно два товарища подрались, во время боёв один порвал другому золотую цепь. На него и был написан донос «кража цепочки», – вспоминает Егор.

2. Кухонные бои

Часто приходится усмирять домашнего боксёра. Некоторые пары после первого рукоприкладства расходятся, а некоторые продолжают жить вместе, периодически вовлекая участковых в свои «любовные» отношения.

– Нередко бывает так: мы приехали, забрали драчуна в «вытрезвитель», составили на него заявление. Жена воинственно настроена наказать обидчика, мы выписываем ей направление к врачу на «снятие побоев», оформляем дело. На следующий день прилетает она к нам с синяками, но счастливая, сообщает «мы помирились, не пойду побои снимать», – вздыхает Егор.

3. У страха глаза велики

– Звонок в участок: мою внучку порезали, срочно выезжайте на адрес такой-то такой, там всё в крови! Садимся на УАЗик, мчимся, врываемся в квартиру, а там… Девушка с бинтиком на пальчике, всё мирно, киллера рядом нет. Оказывается, мама девушки позвонила матери рассказать, что дочь порезалась, а бабушка не так все поняла, – смеётся участковый. Это далеко не единственный случай, когда масштаб происшествия был приукрашен.

4. Покупать не хочется

Местных воришек в лицо знают не только продавцы магазинов и гипермаркетов, но и участковые.

– Воруют в основном одни и те же. Вот бывало, задержишь человека за попытку кражи, побеседуешь с ним, вроде понял, божится никогда больше так не делать. На человека составляется протокол, устанавливается мера наказания, но после человек снова возвращается в магазин и опять пытается что-то своровать, – сетует Егор Нечаев.

5. Братья наши меньшие

Егору Нечаеву искренне обидно, когда не получается довести какие-то дела до логического завершения, особенно, если когда касается братьев наших меньших.

– Звонит женщина: мою собаку пнул некий гражданин. Выезжаем, собираем доказательную базу, но есть одно «но» – животное физически не пострадало, ветеринар не обнаружил гематом. Да, поступок прохожего ужасный, но наказание строгим не будем, вреда собаке нанесено фактически не было, – вздыхает участковый.

Воскресный выгул хвостатых в приюте для бездомных собак «Друг». Фото: из личного архива Егора Нечаева

Егор Нечаев, несмотря на загруженность по работе, уже несколько лет ездит в сыктывкарский приют для бездомных собак «Друг» на воскресный выгул цепных песиков, по возможности помогает транспортом, продуктами или же просто приезжает, когда необходима мужская сила – починить, соорудить, прикрепить.

Чипа и Луча на прогулке. Фото: из личного архива Егора Нечаева

Также с недавнего времени у Егора живет собака Чипа, он взял её с приюта на передержку после стерилизации, но расставаться с ней не захотел – Чипа подружилась с Лучей, собакой подруги полицейского, и было решено оставить её в семье.

Чипа. Фото: из личного архива Егора Нечаева

Был очень удивлён

«Народный участковый» стесняется говорить о себе, не любит быть в центре внимания, да и в конкурсе участвовать не планировал.

– Меня попросило руководство съездить и сфотографироваться в Кировский парк возле памятника, посвященного сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебного долга. Съездил. Оказалось, фото нужно для конкурса. Был приятно удивлён, что за меня голосовали люди. Доверие людей – это самая ценная награда, – подытожил победитель конкурса.

А «Комсомолка» напоминает, что 1 ноября стартует федеральный этап конкурса. Вся Республика Коми может проголосовать за нашего «Народного участкового» и дать ему возможность выиграть в конкурсе по всей стране.

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