Жителям Коми предлагают выбрать лучшего участкового

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Конкурс «Народный участковый» стартовал 11 сентября. МВД по Коми призывает проголосовать на официальном сайте ведомства.

Здесь размещена информация о каждом претенденте на звание с разбивкой по территориям. Сколько преступлений раскрыто при его содействии, сколько обращений им рассмотрено, как о нем отзываются коллеги и население.

Вы не знаете своего участкового? Возможно, это как раз повод проголосовать за него. На территории республики множество исправительных учреждений, и немало осужденных после освобождения оседают в Коми. И если эти соседи вас не беспокоят, то, скорее всего , в этом немалая заслуга участкового уполномоченного. Посмотрите здесь, нет ли его среди участников конкурса «Народный участковый».

Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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