Проректор СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Кушнир останется под стражей

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Первый проректор СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Кушнир, обвиняемая по делу о «мертвых душах» в СГУ им. П.Сорокина, останется под стражей, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Апелляционная жалоба в Верховный суд Коми на постановление Сыктывкарского суда от 18 октября этого года, которым Кушнир была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 18 ноября 2021 года включительно, отклонена, решение оставлено без изменения.

Ольга Кушнир обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия в виде необоснованного выделения из федерального бюджета более 1 миллиона рублей (ч.3 ст.285 УК РФ), и в хищении вверенных бюджетных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Напомним, в Сыктывкарском госуниверситете обнаружены фиктивные студенты на бюджетных местах. Результаты проверки показали, что в университете числятся 80 «мертвых душ», которые якобы получают стипендию, а также матпомощь от государства. Часть полученных денежных средств получатели перечисляли должностным лицам вуза, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

По фактам хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями при приеме студентов в Сыктывкарский государственный университет были возбуждены уголовные дела.

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