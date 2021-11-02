Сыктывкарцы погрузились в эпоху великого венгерского пианиста Ференца Листа

Концерт прошел в удивительной теплой атмосфере. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вчера, 1 ноября, на сцене Коми республиканской филармонии состоялся концерт из цикла «Музыкальные истории». Вечерняя программа была посвящена 210-летию со дня рождения великого венгерского пианиста и композитора Ференца Листа.

Музыкальные вечера

ХХI век — время новых технологий, неустанной спешки, постоянного напряжения, даже не успеваешь насладиться моментами, а жизнь несется мимо. Иногда просто хочется расслабиться и вдохнуть полной грудью. Именно такие ощущения дарят «Музыкальные истории». Время словно останавливается, а зритель погружается в совершенно другую эпоху. Этот вечер в филармонии перенес зрителей в эпоху романтизма, эпоху обновления личности, утверждения её духовной силы и красоты. Эпоху расцвета концертного пианизма. Эпоху великого венгерского пианиста — Ференца Листа.

Автор проекта Ольга Мойсеевич погрузила сыктывкарцев в эпоху пианиста Ференца Листа. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Именно так многим и представлялись музыкальные вечера: уютная обстановка, чуть приглушенный свет, удобные места, лежащая волнами ткань на кресле хозяина дома, маленький стол, заставленный письменными принадлежностями, книгами и письмами. А посреди комнаты — большой рояль, на котором пианисты, лауреаты премии правительства Коми, виртуозно исполняют великолепную музыку. Елена Ардуванова, Татьяна Ветошкина и студент республиканского колледжа искусств Захар Тасчи исполнили известные всем с первых же нот произведения гениального Ференца Листа.

Пазл жизни

Автор проекта «Музыкальные истории», ведущая концерта Ольга Мойсеевич, рассказала зрителям о жизни композитора, малоизвестных фактах, которые вызывали у публики то легкую улыбку, то печальное сожаление, а бывало и искреннее удивление. Но истории сопровождались не только музыкальными шедеврами композитора, но и маленькими инсценировками. Вот Ференц Лист, которого изобразил один из актеров концерта, а также режиссер Евгений Гаврилов, усевшись в кресле, просматривает документы и книги. А спустя момент стоит перед залом и зачитывает письмо, отправленное давнему другу или пришедшее от любви всей жизни.

Участники волшебного действия. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кстати о любовных историях:

«С композитором захотела встретиться дама, заплатившая за концерт Листа 100 рублей, в то время как самый дорогой билет стоил 80 копеек. Увидевшись с пианистом, она назвала это прекрасным поводом познакомиться, поразив Листа своей сообразительностью и оригинальностью. Так венгерский композитор встретил свою самую большую любовь за всю жизнь».

С задних рядов зрительного зала разносится четкий стук каблуков. Обернувшись посмотреть, что там происходит, зритель замечает строго одетого джентльмена под руку с прекрасной дамой в длинном красном платье, скользящим по полу. Навстречу паре бежит солидный мужчина с высоким цилиндром и бумагой для автографа. Необычную сценку разыграли студенты музыкального колледжа Никита Поздоровкин, Варвара Попова и Богдан Курских.

*** Проект «Музыкальные истории» неоднократно был отмечен грантами Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, является Лауреатом премии Правительства Республики Коми.

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