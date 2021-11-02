В Минобразования Коми прокомментировали массовый переход школьников на дистанционное обучение

Массовый перевод обучающихся Коми на дистанционку не планируется Фото: Архив "КП"

В Коми не будет введен режим дистанционного обучения из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

- Вопрос массового перевода обучающихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в настоящее время министерством не рассматривается, - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что классы или школы могут уйти на карантин, если эпидобстановка в образовательном учреждении ухудшится. Таких случаев в Коми насчитывается единицы, заверили в ведомтсве.

- В первой четверти имелись единичные случаи введения карантинных мероприятий на основании постановления Роспотребнадзора в отдельных классах и школах в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, - заключили в пресс-службе.

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