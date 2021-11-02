Будет ли продлена нерабочая неделя в Коми с 8 ноября 2021 года

Владимир Уйба прокомментировал возможность продления нерабочих дней в Коми после 7 ноября Фото: Архив "КП"

Будет ли введена дополнительная нерабочая неделя в Коми решится в субботу, 6 ноября, на заседании оперативного штаба. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба в интерью для телеканала «Россия 24». По его словам, властям необходимо проанализировать последние данные и понять, как влияет локдаун на эпидобстановку.

- Решение будет принять 6 ноября на оперативном штабе. Мы посмотрим, как неделя антиковидных каникул скажется на статистике заболевших. Все будем взвешивать. Не могу сказать, какое решение будем принимать по продлению. Будем обсуждать, - сказал Уйба.

Руководитель региона признался, что продление нерабочей недели - это сильный удар по экономике, власти Коми хотели бы избежать экономических последствий.

- Это достаточно непростое решение. Нужно же понимать, что экономика, как и эпидемиология - наука, с которой надо аккуратно обращаться. Для нас еще неделя продления, которую мы должны будем оплачивать всем, кто будет вне рабочего места, - накладная история, - заявил глава.

Он также добавил, что во время нерабочей недели был зафиксирован значительный рост заболевших коронавирусом. Одной из причин, по словам Уйбы, является низкая вакцинация.

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