Пассажиры рейса Москва — Сыктывкар семь часов провели в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана

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Сильный туман над Москвой стал причиной длительной задержки рейса из Сыктывкара. Об этом сообщают пассажиры самолёта.

Десятки человек были вынуждены сидеть взаперти из-за экстренной посадки в аэропорту Нижнего Новгорода. По словам жительницы Сыктывкара, которая вела прямой репортаж в Instagram, она должна была быть во Внуково в 8:20, однако вместо этого она шесть часов провела вместе с другими пассажирами, сидя в салоне, и опоздала на прием к врачу.

Долгие часы ожидания превратились в настоящую муку

По словам девушки, неприятности начались сразу же в аэропорту Сыктывкара. Сначала утренний шестичасовой рейс задержали на 35 минут, затем, долетев до столицы России, они долго кружили над городом, надеялись, что посадку разрешат, однако экипаж развернули в Нижний Новгород, где они приземлились лишь в десятом часу утра.

Пассажирка также рассказала, что ни еды, ни воды в салоне не дают, они лишь смогла выпросить стакан, чтобы запить таблетку. Однако мучения уже закончились, говорит, она. Меньше часа назад самолет набрал высоту и направился в Москву.

Через семь долгих часов ожидания в аэропорту сыктывкарцы попали в Москву

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