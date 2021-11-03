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Происшествия3 ноября 2021 9:50

«Готовился стать отцом и мужем»: в Коми скорбят по трагически погибшему в огне 29-летнему мужчине

Страшный пожар в многоквартирном доме унес жизнь 29-летнего усинца
Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Сергея К.

Фото из личного архива Сергея К.

Первый день ноября омрачился трагическим событием, произошедшем в Усинске. В страшном ночном пожаре погиб молодой мужчина. Огонь вспыхнул мгновенно и охватил все здание на Советской улице: пожар спасатели тушили всю ночь.

Жильцы барака, так называют этот дом жители поселка Парма, успели покинуть свои дома, кроме одного человека, чье тело найдут на пепелище. Им оказался 29-летний Сергей К. Мужчина оказался в огненной ловушке и не смог выбраться наружу. По предварительным данным, причиной его гибели стало отравление угарным газом.

Фото: Подслушано Усинск

Фото: Подслушано Усинск

Смерть молодого человека стало потрясение для его семьи и друзей. Сергея ждали большие события в ближайшем будущем, от этого близким еще горестнее осознавать, что мужчина ушел из жизни так рано.

- Он готовился стать отцом и мужем. Он был другом и хорошим человеком. Жаль что, его больше нет, - скорбит по Сергею Александр.

Сейчас по факту гибели мужчины инициирована проверка. Дознавателю МЧС предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

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