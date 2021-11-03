Пострадавшего в смертельном ДТП в Сыктывкаре школьника отпустили из больницы

Мальчик месяц находился в стационаре Фото: Архив "КП"

Восьмилетнего Филиппа, пострадавшего в смертельном ДТП в Сыктывкаре, накануне выписали из РДКБ. Об этом сообщает региональный Минздрав. В ведомстве отметили, что состояние ребенка удовлетворительное.

- У пациента не наблюдается мозгового дефицита, был выписан в гипсе. У мальчика назначен плановый прием на декабрь, где ему проведут контрольное обследование, - цитирует министерство БНК.

Напомним, резонансная авария, унесшая жизнь 35-летней женщины, произошла в начале октября. Тогда за рулем супруга экс-министра Коми 59-летняя Ирина Шеремет сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, въехала в женщину, которая скончалась практически моментально, а также врезалась в другое авто.

Виновница ДТП сейчас находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения деяния».

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