В Коми число заболевших COVID-19 превысило 82 тысячи человек

В Коми обновленные данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми выросло число инфицированных. Это следует из данных, опубликованных федеральным оперштабом.

За сутки количество зараженных выросло на 400. За все время пандемии в республике лабораторно было подтверждено 82 114 случаев инфицирования, 2 040 из которых закончились смертью пациентов. Данный показатель увеличился на пять летальных исходов.

Также отмечается, что 70 104 человека побороли болезнь, за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 97 пациентов.

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