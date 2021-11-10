«Будь место в больнице, был бы жив»: в Сыктывкаре скоропостижно скончался 32-летний отец маленького ребенка

Сыктывкарца отказались госпитализировать из-за нехватки мест в больнице Фото: Архив "КП"

В одной из семей Сыктывкара произошло большое горе: в возрасте 32 лет умер от тяжелой болезни молодой отец грудного ребёнка Сергей Б. (имя изменено, - прим. ред.). Близкие уверены, что его можно было спасти.

Мужчина страдал в последнее время от последствий затяжной болезни, из-за которой у него начали отказывать ноги и стал стремительно расти вес. С недугом ему приходилось бороться дома, так как, по словам близких, в городской больнице нет мест: все койки заняты из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В воскресенье, 7 ноября, мужчине стало значительно хуже. Его жена вызвала скорую, однако приехавшие медики ничего сделать не смогли, говорят родственники. А на следующий день Сергея уже не стало.

- Седьмого числа стало плохо, вызвали скорую, которая ничего не смогла сделать. Утром его жена Инна (имя изменено, - прим. ред.) обнаружила лежащим по полу. Причем он, видимо, упал, ударился об пол лицом, в таком положении и умер, - говорят близкие семьи.

В местных СМИ позже появится информация о том, что спасатели оказали помощь пациенту весом 210 кг, однако родственники утверждают, что Сергей уже был мертв и ничем ему помочь было нельзя.

- Сотрудники МЧС помогли доставить уже тело в морг, поскольку вечером 7 ноября скорая отказалась увозить человека в больницу по причине «все койки заняты ковидными, некуда будет положить», - рассказали «КП-Коми» близкие Сергея.

У мужчины осталась жена и трехмесячный сын. Через три месяца Сергею исполнилось бы 33 года.

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