Стало известно состояние двухлетнего ребенка, спасенного из загоревшейся легковушки в Коми

Пострадавший в запертой загоревшейся машине ребенок находится в реанимации Печорской ЦРБ Фото: Архив "КП"

В Печоре двухлетний мальчик пострадал в загоревшейся легковушке. Об этом сообщает МЧС по Коми. Автомобиль вспыхнул накануне на улице Булгаковой в половине первого дня.

Выяснилось, что отец ребенка отлучился по делам, пока его сын спал. Предварительно он закрыл салон. Через пару минут автомобиль будет весь в дыму.

Спасшие ребенка пожарные сразу же передали пострадавшего малыша врачам. Медики диагностировали у юного печорца сильные ожоги дыхательных путей и реанимировали его. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данному факту начата проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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