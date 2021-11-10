Стало известно состояние двухлетнего ребенка, спасенного из загоревшейся легковушки в Коми

Пострадавший в запертой загоревшейся машине ребенок находится в реанимации Печорской ЦРБ
Фото: Архив "КП"
В Печоре двухлетний мальчик пострадал в загоревшейся легковушке. Об этом сообщает МЧС по Коми. Автомобиль вспыхнул накануне на улице Булгаковой в половине первого дня.
Выяснилось, что отец ребенка отлучился по делам, пока его сын спал. Предварительно он закрыл салон. Через пару минут автомобиль будет весь в дыму.
Спасшие ребенка пожарные сразу же передали пострадавшего малыша врачам. Медики диагностировали у юного печорца сильные ожоги дыхательных путей и реанимировали его. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По данному факту начата проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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