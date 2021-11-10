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Происшествия10 ноября 2021 10:00

Стало известно состояние двухлетнего ребенка, спасенного из загоревшейся легковушки в Коми

Спасенный из загоревшегося автомобиля двухлетний ребенок из Коми находится в реанимации
Источник:kp.ru
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Пострадавший в запертой загоревшейся машине ребенок находится в реанимации Печорской ЦРБ

Пострадавший в запертой загоревшейся машине ребенок находится в реанимации Печорской ЦРБ

Фото: Архив "КП"

В Печоре двухлетний мальчик пострадал в загоревшейся легковушке. Об этом сообщает МЧС по Коми. Автомобиль вспыхнул накануне на улице Булгаковой в половине первого дня.

Выяснилось, что отец ребенка отлучился по делам, пока его сын спал. Предварительно он закрыл салон. Через пару минут автомобиль будет весь в дыму.

Спасшие ребенка пожарные сразу же передали пострадавшего малыша врачам. Медики диагностировали у юного печорца сильные ожоги дыхательных путей и реанимировали его. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данному факту начата проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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