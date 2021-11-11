«На меня клевещут»: Верховный суд оставил экс-руководителя администрации главы Коми под стражей

Михаил Порядин оставлен под стражей. Фото: rkomi.ru.

Сегодня, 11 ноября, экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин пытался оспорить избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Верховный суд Коми апелляцию отклонил.

Напомним, экс-чиновник обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Как считает следствие, в период с 2018 по 2020 год Порядин сговорился с группой лиц ради личной финансовой выгоды – похитил денежные средства (85 млн рублей), которые поступили на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот». Материалы для возбуждения уголовного дела собрали сотрудники регионального УФСБ России.

– Мне 54 года, с 1996 года реализовывал федеральные проекты, связанные со школами и интернетом. Мы строили Олимпиаду, все силы я отдавал Отечеству. В Коми я приехал не за деньгами. Мы боролись с коррупцией, сотрудничали с ФСБ. На меня клевещут, хотят очернить власть. Я готов помогать следствию, для этого необязательно держать меня под стражей, – сказал Порядин в Верховном суде. – Я буду защищать свое доброе имя всеми силами и средствами.

Между тем, экс-чиновник ходатайствовал о рассмотрении материалов дела без участия средств массовой информации, так как ему «дорога репутация, он ничего не нарушал, его оговорили». Вину экс-чиновник не признал.

По ходатайству следствия Сыктывкарский городской суд арестовал Михаила Порядина до 23 декабря 2021 года.

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