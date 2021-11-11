Владыка Питирим выступил против принуждения к вакцинации в Коми

Фото из личного архива Питирима Волочкова

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим обратился к главе Коми Владимиру Уйбе с открытым письмом, в котором высказал свои опасения об обязательной вакцинации. По мнению священнослужителя, за населением республики должно оставаться право выбора в вопросах здоровья.

- Уважаемый Владимир Викторович! Мы последовательно выступаем за необходимость вакцинации от новой коронавирусной инфекции, и, надо отметить, что около 65 процентов духовенства и монашествующих Сыктывкарской епархии уже прошли вакцинацию, но просим вас избежать насильственной принудительной медицинской манипуляции, попирающей основы христианской свободы, - пишет архиепископ.

Письмо Питирима Волочкова собрало десятки откликов у прихожан. Они благодарят его за проявленную заботу и защиту.

В свою очередь добавим, что в Коми на сегодняшний день полную вакцинацию прошли лишь 288 340 человек, в процентном соотношении данный показатель равен 56% из необходимых 80% для формирования коллективного иммунитета.

Всего в республике коронавирусом заболели почти 83 тысячи человек, а от осложнений, вызванных инфекцией, скончалось более двух тысяч пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми Владимир Уйба раскрыл истинную роль вакцинации от коронавируса