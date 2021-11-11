В Коми общее число выявленных фактов коронавируса превысило 83 тысячи

В Коми увеличилось количество зараженных COVID-19

В Коми за последние сутки выявлено 387 случаев заражения коронавирусом, что свидетельствует о спаде темпов распространения инфекции. Такие данные предоставил российский оперштаб.

Всего за период пандемии было зарегистрировано 83 289 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них по выздоровлению было выписано 70 577 пациентов, в том числе за сутки - 227. Список жертв коронавируса также за сутки увеличился на 23 человека. Всего в регионе за время пандемии скончались от заболевания 2 079 человек.

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