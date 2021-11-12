В Минздраве Коми рассказали, какие симптомы коронавируса у младенцев

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За два года пандемии коронавирус сильно «помолодел». Если раньше болезнь поражала преимущественно пожилых людей, то теперь в зоне риска абсолютно все возраста - от новорожденных до стариков.

По словам главного врача Республиканской инфекционной больницы Владимира Каткова, в 2021 году значительно выросло количество детей, у которых диагностирован ковид, многим понадобилась госпитализация.

- В первом квартале этого года лечение в больнице прошли 49 детей, во втором квартале уже 72 ребенка, в третьем квартале – 241. На сегодняшний день уже 107 детям понадобилась госпитализация. Участковые педиатры тоже отмечают большой наплыв пациентов, в том числе тех, кому требуется лечение в стационаре, - сказал он.

Самый маленький пациент заразился коронавирусом на четвертый день жизни от своей мамы. У малыша было поражено 25% легких. К счастью, эта история с благоприятным исходом: ребенка вылечили и выписали домой.

Катков подчеркивает, что различить ковид от ОРВИ у младенцев бывает сложно из-за смазанного течения болезни, однако все же существуют симптомы, по которым можно понять, стоит ли бить тревогу.

- Многие продолжают считать, что дети не болеют ковидом или переносят его как ОРВИ, но это не всегда так. Действительно, у детей первого года жизни чаще всего бывает стертое течение болезни. Ни кашля, ни насморка, ни других характерных признаков простуды. Они просто становятся вялыми, хуже едят, больше спят, капризничают. При этом часто поднимается температура до 38, ее трудно сбить, она скачет. Младенец может заразиться только от членов семьи. Поэтому температура при условии, что в семье уже есть ковид, служит поводом для обращения к врачу, - посоветовал медик.

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