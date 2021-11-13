Синоптики прогнозируют теплые и снежные выходные дни в Коми

Айда гулять, пока тепло! Фото: Инна КОРСАК

Синоптики представили прогноз погоды в Республике Коми на выходные дни, 13-14 ноября.

По информации республиканского ЦГСМ, 13 ноября в регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Иногда будет падать небольшой, ночью умеренный снег. При этом в некоторых районах жителям надо быть аккуратнее, так как есть риск поскользнуться на гололеде и изморози. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. Температура ночью и днем -1...-6, при прояснении -7...-12°С, уточняют метеорологи.

В столице республике Сыктывкаре 13 ноября так же будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем -1...-3°С.

В воскресенье, 14 ноября, ночью в отдельных районах выпадет небольшой снег. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура ночью -7...-12, при прояснении -15...-20, днем -5...-10, на крайнем северо-востоке -10...-15°С.

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