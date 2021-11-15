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Здоровье15 ноября 2021 8:46

Число зараженных COVID-19 в Коми приблизилось к 84 тысячам человек

За сутки выздоровело всего два человека
Источник:kp.ru
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В Коми обновились данные по коронавирусу

В Коми обновились данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Коми подтвержден один случай летального исхода от коронавируса. Актуальную информацию предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв достигло 2 102.

Число заболевших коронавирусом в регионе за сутки увеличилось на 383 человека и теперь составляет 84 836.

Число выписанных по выздоровлению в регионе составляет 70 955 человек. Данный показатель вырос за сутки всего на два пункта.

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