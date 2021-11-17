Коми вошла в новый список северных регионов

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Утвержден перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Туда вошла и Республика Коми.

Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям. В плане географии перечень не изменился, однако он стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике.

На этой неделе указом президента России Владимир Путина старые нормативные акты отменили. В связи с этим Правительство своим постановлением утвердило новый перечень. К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа Коми.

Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации. Указ президента и постановление правительства вступят в силу с 1 января следующего года.

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