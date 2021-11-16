В Коми коронавирус за сутки унес жизни 22 человек

В Коми растет заболеваемость ковидом Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать более 300 случаев инфицирования коронавирусом ежедневно. Согласно обновлённым данным, в республике суточный прирост составил 375 и на сегодняшний день общее число заражённых превысило 85 тысяч человек.

Из 85 211 больных болезнь побороли 71 119. Это на 164 выздоровевших пациентов больше, чем было днём ранее.

Изменился и показатель смертности. По состоянию на 16 ноября, в республике насчитывается 2 124 жертвы COVID-19. Прирост за сутки составил 22 летальных исхода.

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