Сыктывкарский врач пригласил звезд-антиваксеров в «красные зоны» и морги

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Одиннадцать российских врачей написали открытое письмо звездам и известным политикам, выступающих против вакцинации и введения QR-кодов. Среди подписавшихся есть и Эдуард Скворцов - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ РК «Коми республиканская больница».

Медики обратились к антиваксерам с предложением пройтись по «красной зоне» ковид-госпиталей, чтобы оценить масштабы пандемии. По мнению врачей, эта встреча могла бы изменить их позицию в отношении вакцинации.

- Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать, - написано в документе.

Письмо было направлено на имя лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.

Врачи напоминают, что единственный способ избежать тяжелого течения болезни и летального исхода - это прививка, которая должна подготовить иммунитет к встрече с вирусом.

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