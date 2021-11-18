Специалисты-орнитологи объяснили, почему перелетные птицы остаются зимовать в Коми

Фото: Персонажи Печоры

Село Кожву Печорского района Коми в начале ноября покинула стая лебедей, но одна птица осталась. Она никак не хотела покидать холодный край, чем и вызвала беспокойство местных жителей. В печорских сообществах сердобольные стали просить приютить одинокого. Что и сделала сочувствующая семья.

- Лебеди не живут по одному. Если у него нет пары, то он наверняка остался умирать. В неволе они не живут, - вовсю комментируют информацию в соцсетях подписчики пабликов.

- Если есть корм, то лебеди переносят температуру до - 70 градусов. Если это не подранок, - предположил Анатолий Самарин.

Фото: Персонажи Печоры

Лебедя взяла на передержку сочувствующая семья, в городском паблике опубликовали фотографии жизни птицы в квартире: у него свой лежак, одеяльце, также его выводят на улицу на прогулку.

Фото: Персонажи Печоры

Этот лебедь не единственный, который вопреки заложенным природным инстинктам, отказался покидать богом излюбленную Республику Коми. Так, в районе Кировского парка на не застывающей части реки Сысола каждый год плавает стая уток – их подкармливают сыктывкарцы, гуляющие вдоль берега.

И в селе Ыб утки тоже решили остаться на зимовку. Их запечатлел местный фотограф Владимир Мальцев, он и рассказал местным, что прямо на реке у села обосновались около 30 уток.

Фото: Владимир Мальцев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению орнитологов, у птиц могло произойти «снижение миграционного инстинкта» - это когда перелетные с наступлением холодов не желают улетать в тёплые края. Причины такого поведения могут быть различны: зимы с каждым годом становятся всё теплее, водоёмы и заводи иногда не замерзают, также пернатые начинают надеяться людей, которые подкармливают их. Птицы привыкают к человеку, не хотят расставаться с «хлебным местом».

К примеру, лебедь мог повредиться и оказался не в состоянии улететь со своими сородичами. Иногда рассказывают очевидцы, что лебеди остаются на зиму из-за раненого партнера, откуда и пошло в народе выражение «лебединая верность».

- В домашних условиях содержать лебедя сложно, но можно постараться создать ему условия для успешной зимовки. Кормить птицу следует мясной обрезью, куриными шеями и рыбой, - объяснила преподаватель ветеринарных дисциплин Беседского сельско-хозяйственного техникума Дарья Кулакова.

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