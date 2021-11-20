В Коми жертвами коронавируса стали 2 195 человек

В Коми выросли все основые показатели по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать все новые случаи инфицирования COVID-19. По состоянию на 20 ноября, в республике насчитывается 86 679 фактов заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 366 человек.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, число выздоровевших за сутки выросло на 130, за все время пандемии болезнь успешно побороли 71 783 пациента.

Минувшую ночь не смогли пережить еще 15 жителей республики. В Коми официально было подтверждено 2 195 летальных исходов, вызванных заражением коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родителям Коми рассказали, под какие болезни стал маскироваться коронавирус у детей