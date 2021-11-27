Число заражений коронавирусом в Коми превысило 89 тысяч человек

Актуальная статистика на 27 ноября 2021 года Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Так, за сутки еще 324 человека были инфицированы. Общее число заражений COVID-19 достигло отметки в 89 071.

Согласно данным федерального оперштаба, в республике насчитывается 2 272 летальных случая в результате инфицирования вирусом. Из них 10 произошли за последние 24 часа.

Однако показатель выздоровления растет с каждым днем. Из больниц было отпущено за все время пандемии 72 671 пациент, 233 из них за минувшие сутки.

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